La tripla di Derrick White decide gara-4. VIDEO

Pur avendo segnato solo una tripla su 8 tentativi fino a quel momento, sul possesso decisivo la mano di Derrick White non ha tremato, realizzando il canestro spezza-parità a 45 secondi dalla fine davanti alla panchina degli Indiana Pacers - a cui ha poi regalato uno sguardo di fuoco dopo il tiro che di fatto ha deciso gara-4 e la finale della Eastern Conference, permettendo ai Boston Celtics di tornare alle Finals per la seconda volta in tre anni