I Mavs sono tornati in finale dopo 13 anni, ma in città c'è fermento anche per l'hockey. I Dallas Stars stanno infatti disputando le finali della Western Conference in NHL e potrebbero tornare a giocarsi il titolo dopo la sconfitta del 2020. Le due squadre condividono però la loro casa all'American Airlines Center, e il calendario delle Finals e della Stanley Cup potrebbere complicarsi non poco

Da quando gli Stars, dopo un quarto di secolo trascorso in Minnesota, sono arrivati in città ormai 31 anni fa non era mai successo: le squadre di hockey e basket non avevano mai raggiunto le finali della Western Conference della NHL e della NBA nella stessa stagione. E se da un lato i Mavs hanno già chiuso la loro pratica battendo i Timbwerwolves per 4-1, la strada dei colleghi dell’hockey è ancora tutta da decidere e al momento abbastanza in salita. Gli Stars sono sotto 3-2 contro Edmonton e nella notte tra lunedì e martedì dovranno andare a vincere in Canada per evitare l’eliminazione e guadagnarsi gara-7 da giocare in casa due sere dopo. E casa, per gli Stars come per i Mavs, significa American Airlines Center. Le due squadre condividono infatti lo stesso palazzetto fin dalla sua inaugurazione nel 2001.