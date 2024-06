Tutto è pronto per la palla a due di gara-1 delle prossime NBA Finals, in programma nella notte tra giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno, ma ancora prima di scendere in campo Boston e Dallas hanno già fatto la storia. Celtics e Mavs, infatti, sono due delle quattro squadre riuscite ad arrivare al palcoscenico delle Finals negli anni Duemila, negli anni Dieci e negli anni Venti. E i precedenti sono caratterizzati da giocatori indimenticabili e sfide leggendarie

