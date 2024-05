Calendario, date e orari delle NBA Finals 2024

I Boston Celtics e i Dallas Mavericks hanno vinto rispettivamente la Eastern e la Western Conference, qualificandosi così per le NBA Finals che decideranno la squadra vincitrice del titolo NBA della stagione 2023-24. Si comincia nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno alle 2.30 del mattino con gara-1 al TD Garden di Boston, visto che i Celtics hanno chiuso col miglior record in regular season. Di seguito tutti gli orari e gli appuntamenti sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW