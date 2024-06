Non succedeva dal 1986, ovvero dai tempi di Larry Bird, ma in vista della sfida a Dallas per il titolo i bookmakers non sembrano avere dubbi: Boston parte favorita. Nelle quattro occasioni successive, nel 1987, nel 2008 e nel 2010 contro i Lakers e due anni fa contro Golden State, i Celtics erano sempre stati dati come sfavoriti nelle quote proposte agli scommetitori, riuscendo solo una volta a sovvertire il pronostico

