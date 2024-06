Il logo dei Celtics calpestato, i cori contro di lui da parte del Garden, il dito medio mostrato ai tifosi come risposta. Il rapporto tra Kyrie Irving e il pubblico di Boston dopo l'addio del giocatore nell'estate 2019, al termine di due stagioni in cui non è mai scattata la scintilla, è sempre stato tempestoso. E' quindi normale che ci sia grande attenzione sulla questione in vista delle Finals tra i Celtics e i Mavs. Ma è stato lo stesso Irving a distendere i toni, riconoscendo di aver sbagliato. "Mostrare il dito medio e perdere un po' la testa non riflette chi sono e come voglio competere al massimo livello", ha spiegato il giocatore in un'intervista. "Non è stato un grande esempio verso le nuove generazioni rispetto a cosa voglia dire controllare le proprie emozioni, a prescindere da quello che le persone ti stanno urlando contro. Sono allenato a gestire certe situazioni, e da allora sento di essere cresciuto". Ora vedreno come sarà accolto dai tifosi (ci aspettiamo non bene) e quale sarà la sua reazione.