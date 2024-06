I Los Angeles Lakers sono alla ricerca di un nuovo allenatore da ormai più di un mese, visto che Darvin Ham è stato sollevato dall’incarico a pochi giorni dall’eliminazione al primo turno dei playoff per mano dei Denver Nuggets. Una ricerca lunga che si è ormai stabilizzata però su un nome, quello di JJ Redick: secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, la franchigia losangelena si sta concentrando solo su di lui e James Borrego, ma l’attuale commentatore per ESPN è in largo vantaggio per diventare capo-allenatore della franchigia. Charania specifica che non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma che a questo punto sarebbe molto strano non vedere l’ex giocatore NBA alla guida dei gialloviola, vista anche la fuoriuscita di notizie che lo vedeva come un “nuovo Pat Riley” per poter guidare la squadra sia nell’immediato che nel lungo termine. Tra gli altri nomi presi in considerazione ci sono quelli di Sam Cassell (assistente a Boston), Chris Quinn (Miami), Micah Nori (Minnesota) e David Adelman (Denver), ma visto anche il ruolo di “consulente non ufficiale” di coach Mike Krzyzewski per la ricerca del nuovo coach, tutti si aspettano che l’ex Duke Blue Devil Redick cominci la propria carriera in panchina, lasciando il ruolo di commentatore e di creatore di contenuti avviata già mentre era ancora un giocatore in campo nell’ultimo decennio. Per ESPN sarebbe il secondo top commentator a lasciare il posto di lavoro per diventare capo-allenatore in NBA, visto che già durante l’anno Doc Rivers aveva lasciato l’emittente televisiva per unirsi ai Milwaukee Bucks.