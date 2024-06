Quando nel gennaio del 2019 i Dallas Mavericks presero Kristaps Porzingis dai New York Knicks, probabilmente pensavano che il loro primo ritorno alle Finals sarebbe stato con il lituano al fianco di Luka Doncic . Invece le vie della NBA hanno portato di nuovo i Mavs e Porzingis a incrociarsi, ma da avversari visto che KP dovrebbe fare il suo rientro in campo in gara-1 delle NBA Finals (appuntamento alle 2.30 nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) dopo l’infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare quasi tutti i playoff. A riportare in primo piano il passato di Porzingis a Dallas ci ha pensato però l’ex giocatore NBA Chandler Parsons , che pur non avendo incrociato né Porzingis né Doncic nei suoi due anni passati ai Mavericks tra il 2014 e il 2016 ha sganciato la sua bomba: " A Luka non piaceva giocare con Porzingis . C’è una vera faida tra loro due . A nessuno piace Porzingis a Dallas: quando giocherà lì, verrà fischiato a ogni tocco di palla . È una cosa risaputa, evidentemente non ha funzionato".

Doncic risponde: "Io e KP abbiamo un buon rapporto"

Nella conferenza stampa post-allenamento delle Finals, a Luka Doncic è stato chiesto un commento sulle parole esplosive di Parsons, ma — che stesse dicendo la verità oppure no — come di consueto lo sloveno ha sviato ogni polemica. "Ho parlato con Chandler Parsons forse due volte in vita mia, perciò non so come possa venirgli in mente una cosa del genere" ha detto Doncic scuotendo la testa. "Io e KP abbiamo un buon rapporto, non so perché la gente debba dire il contrario". Lo stesso lituano recentemente ha minimizzato ogni frizione avuta con il 77 dei Mavs: "Non ha funzionato, ma non ci penso più. Penso solo a quello che ci attende, al resto ci penseremo un’altra volta". C’è un titolo NBA da vincere per entrambi, anche se non sarà insieme come si immaginavano in Texas cinque anni fa.