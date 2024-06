Notte dal sapore dolce e amaro per Caitlin Clark, la stella delle Indiana Fever che alla sua prima stagione da professionista sta già toccando vette di popolarità in precedenza sconosciute per la WNBA. Nella vittoria sulle Washington Mystics per 85-83, infatti, Clark ha mandato a referto la sua miglior prestazione in maglia Indiana con 30 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e 7/13 da tre. Poco dopo, però, è arrivata la notizia, ancora non ufficiale ma riportata da una fonte autorevole come quella di “The Athletic”, della sua esclusione dalla lista di giocatrici convocate dalla nazionale americana in vista delle Olimpiadi di Parigi. Team USA, che in Francia proverà a vincere l’ottavo oro olimpico consecutivo, pare infatti voler puntare su nomi di maggiore esperienza, a cominciare da Diana Taurasi, che il prossimo 11 giugno compirà 42 anni e sarà alla sua sesta partecipazione ai giochi olimpici. L’esclusione di Clark, che dovrebbe essere inclusa tra le riserve ma senza grandi possibilità di riuscire a entrare nel roster che volerà in Europa a luglio, è destinata inevitabilmente a fare discutere. Anche perché se la sua fama da una parte è in portentosa crescita, dall’altra il suo successo tra le colleghe sta riscontrando molte più difficoltà. E di conseguenza anche le polemiche seguite al confronto assai poco gentile con Angel Reese e Chennedy Carter nella partita contro Chicago di qualche giorno fa sembrano destinate a proseguire. La diretta interessata, però, al momento sembra particolarmente concentrata sulla sua carriera, tanto da non avere a malapena il tempo di guardare le NBA Finals in corso tra Celtics e Mavericks.