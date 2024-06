Jaylen Brown aveva meno di un anno quando il primo libro della saga di Harry Potter veniva pubblicato, ma anche per uno della sua età le vicende del mago di JK Rowling continuano ad avere una certa rilevanza. Dopo aver vinto in quattro partite la finale di conference contro gli Indiana Pacers venendo premiato come MVP della serie, Brown e i suoi Boston Celtics hanno avuto 10 giorni di pausa prima di gara-1 delle NBA Finals, un periodo di tempo lunghissimo che Brown ha impiegato guardando proprio gli otto film della saga di Harry Potter. "Quella probabilmente è stata la cosa più difficile perché c'è stato così tanto tempo, sono passati quasi 10 giorni" ha detto Brown. "Molti dei nostri ragazzi probabilmente trascorrono del tempo con la loro famiglia e cose del genere, ma io non ho una famiglia e sono single. Quindi mi sono messo a fare binge watching di Harry Potter". Quando l’intervistatore di Good Morning America gli ha chiesto di rivelare in quale personaggio si rivedesse maggiormente, Brown ha risposto: "Questa è una bella domanda. Sono un grande fan di Silente. Sì, anche per la barba. Ancora non sono arrivato ad averla lunga come la sua: forse un giorno ci riuscirò, ho sempre desiderato potermi passare la mano sulla barba lunga. Ma ci sono molti personaggi fantastici. Forse Hermione, penso di essere in sintonia anch'io con lei. Non solo perché è intelligente, ma è anche quella che tiene tutti sulla buona strada. Lei è quella che fa le cose. E allo stesso modo sono io quello che tiene tutti in riga ricordando che dobbiamo portare a termine questa cosa. Non aspetto l'ultimo minuto. Per quello mi ci ritrovo". Anche guardando la saga di Harry Potter, il titolo NBA rimane sempre nei primi pensieri di Jaylen Brown.