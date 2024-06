Nonostante delle condizioni fisiche non ideali, Luka Doncic ha comunque fatto il suo in gara-2, realizzando 23 punti in uno strepitoso primo tempo e chiudendo alla fine con la prima tripla doppia della sua carriera alle Finals, la settima dei suoi playoff. I suoi 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist non sono però bastati per evitare la sconfitta, di cui si è preso tutte le colpe: "Le mie palle perse e i miei errori ai liberi ci sono costati la partita" ha detto dopo il match

Luka Doncic, comprensibilmente, non aveva così tanta voglia di parlare dopo la sconfitta in gara-2 contro i Boston Celtics. Alle condizioni già non ideali del suo fisico ("Ero in dubbio prima del match, ma voglio giocare sempre. Abbiamo fatto di tutto per prepararmi alla partita"), complice un colpo al costato rimediato prendendo uno sfondamento in gara-1 che si è aggiunto a un ginocchio e a una caviglia in disordine, si è aggiunta anche la seconda sconfitta in altrettante partite di finale, nonostante uno sforzo personale gigantesco. Lo sloveno ha disputato un primo tempo straordinario realizzando 23 punti con 9/13 al tiro di cui 3/6 dalla lunga distanza, costringendo i Celtics a raddoppiarlo nella ripresa e trovando gli assist per i compagni (8 nel secondo tempo) che gli erano stati tolti fino a quel momento della serie. Il suo fisico però gli ha presentato il conto nella ripresa in cui ha segnato appena 9 punti di cui solo 3 nel quarto periodo a gara ormai compromessa, braccato dalla difesa dei Celtics che lo ha costretto a ben 8 palle perse di cui 5 nel secondo tempo.