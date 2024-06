Si sa che la difesa non è il punto forte della stella dei Mavs, e in gara-2 i Celtics lo hanno costantemente puntato, battendolo in penetrazione ben 13 volte. ESPN ha dedicato un approfondimento a questo tena, evidenziando come si tratti di un record negativo negli ultimo 10 anni dim playoff NBA

Secondo i dati di 'Second Spectrum', riportati e analizzati da ESPN, le tredici penetrazioni concesse da Luka Doncic agli attaccanti di Boston in gara-2 delle NBA Finals sono un record negativo per gli ultimi dieci anni dei playoff NBA. Si tratta anche del peggior dato nell'intera carriera del talento sloveno. Che la difesa non sia mai stata il suo forte è risaputo, ma i Celtics hanno fatto di tutto per estremizzare questo punto debole attaccandolo ad ogni occasione, e ci sono riusciti. Quasi sempre i possessi non si sono poi conclusi con un canestro del penetratore, ma il vantaggio creato ha aperto grandi spazi per gli scarichi sui tiratori o sui tagli, con canestri facili che hanno fatto malissimo a Dallas. Dall'altra parte del campo invece Doncic ha giocato la solita grande partita, chiudendo con una tripla doppia da 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. E' però certo che dovrà fare qualcosa in più in difesa se i Mavs vogliono provare a riaprire la serie.