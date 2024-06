Boston-Dallas gara-5 alle 2.30 su Sky Sport Uno

Dopo la sconfitta in gara-4, i Boston Celtics tornano davanti al proprio pubblico per conquistare il 18° titolo della loro storia, a 16 anni esatti dall'ultimo. Dallas però non ha alcuna intenzione di arrendersi e si affida a Luka Doncic e Kyrie Irving per riportare la serie in Texas. Gara-5 in diretta alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Il primo match point sulla racchetta dei Boston Celtics è stato fallito miseramente, venendo sotterrati da 38 punti di scarto (il terzo più ampio nella storia delle Finals) dai Dallas Mavericks in gara-4. Jayson Tatum e compagni però hanno un'altra occasione per chiudere la serie finale e conquistare il 18° titolo nella storia della franchigia, a 16 anni esatti (era il 17 giugno 2008) dall'ultimo dei Big Three Pierce, Allen e Garnett. I Celtics devono riprendersi subito dal ko subito in Texas, ma hanno ancora il fattore campo dalla loro parte sul quale puntare, tornando a vincere dopo aver visto interrompersi una striscia di 10 successi consecutivi ai playoff, una delle più lunghe della storia della NBA. Su gara-5 permane il dubbio sulle condizioni di Kristaps Porzingis, rimasto fuori in gara-3 e vestito senza mai entrare in campo in gara-4, tenuto in caldo solo per "situazioni di estrema necessità" come dichiarato da coach Joe Mazzulla. Difficilmente il lèttone farà parte della rotazione questa notte, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo e nulla verrà lasciato al caso quando si è a 48 minuti di distanza da un titolo NBA.