Undici stagioni NBA non si cancellano in un momento. La storia d'amore tra Damian Lillard e i Portland Trail Blazers, la squadra che lo scelse al Draft nel 2012, sembrava destinata a non finire mai. E invece bisogna proprio tornare a un Draft - quello di undici anni dopo, nel 2023 - per individuare forse le ragioni della partenza del giocatore dall'Oregon, destinazione il Wisconsin e i Milwaukee Bucks. Sono le parole dello stesso Lillard a rivelarlo: "Mi ricordo di aver detto al nostro management: 'Se mettiamo le mani sulla scelta n°1 del Draft, ovvero Wembanyama, bene. Altrimenti qualsiasi altra scelta diventa un ottimo asset di mercato sicuramente ambito da tante altre squadre'. Scelsero di non seguire il mio consiglio, presero un'altra strada e sinceramente non ne ho mai capito il senso", ha raccontato la superstar oggi ai Bucks al fianco di Antetokounmpo. "Mi ricordo di aver seguito il Draft da Parigi, era tardissimo, nel cuore della notte, dormivano tutti tranne io e mio padre. Passa la scelta n°1, passa la n°2, alla terza mi aspetto che venga annunciato uno scambio che vede protagonisti i Blazers. E invece nulla. Scelgono Scoot [Henderson] da aggiungere a una squadra già con me, Anfernee Simons e Shaedon Sharpe. Com'era possibile far coesistere tutti? Mi ricordo di essere andato a letto, mentre mio padre rimase in piedi tutta la notte, fino alla fine, sperando fino all'ultimo in una trade per la nostra terza chiamata...".