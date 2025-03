Gli Oklahoma City Thunder possono non avere il miglior record NBA (per una sola gara di distanza continua ad appartenere ai Cavs, che stanno cavalcando una striscia di 12 vittorie in fila) ma sono invece al primo posto per il differenziale punti nel corso di questa stagione: +12.7. Un numero che racconta come, spesso e volentieri, OKC non solo vinca, ma vinca facilmente. E questo cosa vuol dire? Che il leader dei Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, nei quarti quarti delle gare possa spesso riposarsi, lusso non da poco per una superstar NBA, soprattutto per arrivare fresco ai playoff. Due i dati che evidenziano questo dettaglio: in media Gilgeous-Alexander gioca solo 7.0 minuti (su 12) del quarto quarto, dato che lo mette al 166 (!) posto in tutta la lega.