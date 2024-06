Jaime Jaquez – certo, lo tradisce il nome – ha origini messicane, ma il ragazzo è cresciuto a Los Angeles e ora vive a Miami, dove ha iniziato (alla grande) la sua carriera NBA. L.A. e Miami sono due città diverse, espressione di coste diverse (West e East) ma accomunate dal fatto di essere metropoli vibranti e interessanti. Per questo uno come la matricola di Miami non può che trovarsi bene in una città come Milano, per tanti motivi diversi che lui stesso ci spiega. “La mia ragazza è italiana - o meglio ha origini italiane - e mi ha sempre raccontato di come tutti qui abbiano la capacità di godersi la vita. Per me Milano è moda, cibo, vino e sono stato felicissimo di immergermi in questa cultura, poterne fare parte e godermi l’esperienza”. Il motivo del passaggio di Jaquez nel capoluogo lombardo però è un altro, ed è legato all’iniziativa – denominata “One Court Milan” - che ormai da sei anni l’associazione giocatori NBA (NBPA) e l’SDA Bocconi organizzano presso la prestigiosa università milanese. “Essere qui finora mi ha ridato la sensazione di essere tornato al college. Mi alleno la mattina, poi abbiamo lezioni e seminari da seguire, tutti molto interessanti. Mille cose da imparare, concetti di marketing, cosa significa costruire un brand. E non credo ci sia un posto migliore dove fare tutto questo che qui a Milano”. Perché proprio di questo “One Court Milan” si occupa: di fornire a chi è interessato – quest’anno la lista era di 16 giocatori NBA, il gruppo più giovane di sempre – strumenti per sviluppare i propri talenti oltre il parquet, un mix di “hard and soft skills” che permettano a questi ragazzi di sviluppare fiducia nelle proprie capacità di affrontare sfide diverse, anche in campi lontani dall’arena sportiva. “Costruire il proprio brand” è un mantra recitato sempre più spesso in tanti ambiti diversi ma per chi ha un accesso privilegiato a opportunità che molti sognano diventa quasi un imperativo. Nel caso di Jaquez, l’attrazione è verso il mondo della moda – ammirato da vicino nel corso della settimana trascorsa a Milano dalle lezioni tenute dai vertici di Dolce & Gabbana e Off-White, LVMH e Armani (“Bottega Veneta è un altro brand che ho sul mio radar”, confessa Jaquez): “Mi sono sempre piaciuti molto i vestiti e ho sempre cercato di costruirmi i miei outfit. Per me gli indumenti e la moda in generale sono come un gigantesco puzzle: mi piace mettere assieme le scarpe coi pantaloni e con le magliette. Mi ha sempre divertito molto cercare di vestirmi in maniera “cool”, come piaceva a me, per cui essere qui a imparare come costruire un brand, capire quello che ci vuole per riuscirci, mi permette di avere una prospettiva nuova su tutto questo processo, oltre che farmi capire quanto lavoro e quanta competenza siano necessari per riuscirci.