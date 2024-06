I Milwaukee Bucks sono stati una delle delusioni più grandi della stagione NBA , specialmente dopo che l’arrivo di Damian Lillard (con conseguente addio di Jrue Holiday) li aveva fatti tornare nel rango di contender per il titolo. Neanche l’arrivo a stagione in corso di Doc Rivers in panchina ha però invertito il trend negativo cominciato già con Adrian Griffin come capo-allenatore, ma ora il coach veterano intende apportare dei cambiamenti sostanziali. Secondo quanto riportato dal giornalista Brian Windhorst di ESPN, hanno cominciato a girare voci di uno o due cambiamenti nei pezzi chiave della squadra attorno agli inamovibili Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard . "Potrebbero essere molto attivi sul mercato : magari un po’ meno rispetto a Philadelphia e New York che potrebbero fare uno scambio grosso, ma non dimenticatevi di Milwaukee ".

Da Lopez a Middleton passando per Beasley e Portis: la situazione

Dando quindi per intoccabili le due stelle, analizziamo la situazione attorno a loro. Brook Lopez è stato trattenuto lo scorso anno con un biennale e ha ancora una stagione da 23 milioni di dollari sul suo contratto, ma a 36 anni di età potrebbe essere l’occasione giusta per scambiarlo e cambiare strutturazione di squadra specialmente nella metà campo difensiva. Considerando che lo scorso anno Houston lo voleva fortemente e diverse altre squadre come Memphis potrebbero essere alla ricerca di un lungo, potrebbe essere il più sacrificabile sul mercato, visto anche il contratto in scadenza. Più complicato cedere Khris Middleton, che guadagnerà 31.6 milioni nella prossima stagione e 34 in quella successiva, ma ha dato grandi segnali di declino nelle ultime stagioni e potrebbe essere più difficile da cedere se non attaccando degli asset, ma i Bucks ne hanno troppo pochi per usarli in questo modo.

Quasi impossibile invece che Malik Beasley, firmato con un contratto al minimo salariale lo scorso anno, rimanga in squadra, visto che i Bucks possono offrire decisamente meno rispetto alle altre squadre. Con il suo 41.3% da tre punti tenuto su quasi 7 tentativi a partita, potrebbe attirare le attenzioni di diverse squadre alla ricerca di un tiratore, e a 28 anni potrebbe cercare un contratto a lunga durata più ancora che di grande importo. Tra tutte, però, la situazione più in bilico potrebbe essere quella di Bobby Portis, che ha un contratto molto semplice da cedere (12.5 milioni nella stagione in arrivo, 13.4 in quella successiva) e può essere esteso, così come Pat Connaughton (9.4 milioni sia per questa che la prossima stagione). Non dovesse esserci un accordo, entrambi potrebbero finire sul mercato per cercare di cambiare un po’ le sorti di una squadra che, per come è costruita attualmente, non sembra in grado di vincere quattro serie di playoff in una NBA così competitiva.