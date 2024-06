Dopo un triennio speso al college come assistente allenatore ad Arizona, Riccardo Fois torna in NBA. L’azzurro, già nel coaching staff di Phoenix tra il 2019 e il 2021, sarà infatti assistente di Mike Brown ai Sacramento Kings. A rivelarlo è stato ieri Gianmarco Pozzecco, CT della nazionale italiana con cui Fois sta lavorando nelle vesti di assistente in vista del torneo Preolimpico di inizio luglio

Sulle panchine NBA torna un po’ di tricolore, e a rivelarlo è proprio il CT della nazionale Gianmarco Pozzecco in una conferenza stampa tenutasi a Trento nell’ambito del percorso di preparazione degli azzurri verso il torneo Preolimpico di inizio luglio. Ad approdare in NBA è uno degli assistenti di Pozzecco, Riccardo Fois, che nella prossima stagione farà parte del coaching staff di Sacramento. Per Fois si tratta in realtà di un ritorno, perché già dal 2019 al 2021 aveva lavorato a Phoenix nell’ambito del programma di sviluppo dei giocatori. Lo stesso ruolo ricoperto da Fois nell’ultimo triennio ad Arizona in NCAA, dove sotto la guida di coach Tommy Lloyd ha contribuito a lanciare talenti come Bennedict Mathurin, Dalen Terry eChristian Koloko. Fois, che aveva iniziato la sua carriera sempre al college con un quinquennio a Gonzaga, torna quindi in NBA e agli ordini di Mike Brown proverà a dare il suo contributo per rilanciare i Kings reduci da un’annata deludente.