Ieri Lionel Messi ha compiuto 37 anni e proprio in occasione del suo compleanno la Pulce ha concesso una lunga intervista a Clank.media durante la quale ha fatto una sorta di punto sulla propria vita. Parlando di tanti temi e rivelando anche una passione smisurata per un altro campione globale come lui, Michael Jordan. Che Messi non ha esitato a incoronare come “lo sportivo più forte in ogni disciplina, assolutamente diverso da tutti, unico”. “Dopo che ho visto la sua serie tv, ‘The Last Dance’ – ha continuato Messi - è come se lo conoscessi un po’ meglio e la sua storia personale mi ha fatto impazzire: è un capolavoro, davvero impressionante. È come se ora mi sentissi un po’ più vicino a lui e potessi capire meglio chi è stato realmente. È davvero un peccato che non ho potuto vivere in prima persona la sua carriera, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo poterlo ammirare”, ha concluso Messi. Che però, in tema di festeggiamenti, non si è fermato qui, e davanti alla domanda su quale regalo gradirebbe uno come lui, che ha o può avere praticamente tutto, il campione argentino ha risposto: “Vorrei farmi una foto con Michael Jordan. A me hanno chiesto di fare foto tantissime volte, perché non posso farmene una io con lui? Sarebbe davvero bello”. Chissà mai che MJ non abbia registrato queste parole e faccia in modo di poter esaudire anche il desiderio di Messi, per rendere i suoi 37 anni davvero indimenticabili.