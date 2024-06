In un video girato in spogliatoio ai Lakers a fine marzo (e prontamente riemerso dopo la chiamata al Draft di Knecht da parte dei gialloviola) LeBron James esaltava le doti del giocatore di Tennessee, che ora sarà suo compagno di squadra. E sono in tanti in America convinti che Pelinka e i Lakers abbiano messo a segno il colpo del Draft, assicurandosi alla n°17 un giocatore che per quasi tutti doveva essere scelto in top 10

Sembra proprio che il "colpaccio", al Draft 2024, possano averlo fatto i Los Angeles Lakers. Che con la chiamat n°17 hanno scelto, in uscita da Tennesse, Dalton Knecht. Se possa diventare quella che in America chiamano "the steal of the Draft", il furto al Draft, lo dirà solo il campo ma il ragazzo (23 anni compiuti da poco) si presenta con credenziali di tutto riguardo: giocatore dell'anno della Southeastern Conference, inserito nel primo quintetto NCAA dell'ultima stagione e votato miglior ala piccola d'America a livello collegiale. "Un sogno che si realizza. Una benedizione", sono state le prime parole di Knecht da giocatore dei Lakers, ma ben più importanti quelle spese dal GM dei gialloviola Rob Pelinka, che lo ha voluto, e anche - in tempi non sospetti - da LeBron James. "Non ci saremmo mai aspettati che potesse essere ancora disponibile alla n°17. Noi lo avevamo nella top 10 dei migliori giocatori di questo Draft", ha fatto sapere Pelinka. Che ha continuato: "Realizzatore su tre livelli [pericoloso da fuori, dal mid-range e al ferro, ndr], è fisico, atletico, sa difendere: corrisponde perfettamente al tipo di giocatore che cercavamo". E poi rivela: "Stavo scherzando con JJ Redick dicendogli che avevamo trovato un tiratore di movimento simile a com'era lui quando giocava, e JJ si è messo immediatamente a disegnarmi delle giocate per farmi vedere come ha in mente di utilizzare le sue caratteristiche al meglio". Un entusiasmo, quello gialloviola, giustificato anche dal fatto che prima del Draft tantissime testate (da ESPN a The Athletic fino al New York Times) davano Knecht come probabile sesta scelta assoluta. Averlo pescato alla 17 fa sicuramente sorridere i Lakers, sicuramente impressionati dalle 8 prestazioni sopra i 30 punti esibite nella sua ultima stagione ai Volunteers.