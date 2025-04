Ai Knicks basta un tempo: 5° ko su 6 per Atlanta

New York reagisce al ko subìto contro Cleveland e colleziona la quarta vittoria nelle ultime cinque grazie a un primo tempo quasi perfetto: l'assenza di Brunson non pesa perché Towns, Anunoby, Hart e Bridges disputano tutti una gran partita e si assicurano un vantaggio di 25 punti già all'intervallo. Atlanta incassa l'ennesimo ko e ora rischia di scivolare nelle ultime posizioni valide per il play-in

Gli Atlanta Hawks stanno attraversando un periodo difficile (quattro sconfitte nelle ultime cinque), e si vede. Dura infatti poco più di un quarto la loro resistenza: Trae Young – che con i Knicks sembra sempre avere un conto in sospeso - è protagonista di un primo quarto da 13 punti che risponde all’ ispirato avvio di Anunoby dall’altra parte – a conferma del suo ottimo momento (11 punti con 4/5 al tiro per l’ala di Thibodeau). Ma gli ospiti nel secondo quarto spaccano la partita in due, con un parziale di 40-22 che vede salire al proscenio Karl-Anthony Towns , e i blu-arancio mandare a bersaglio quasi ogni tiro tentato, come testimonaiano il 75% dal campo (15/20) e un ottimo 7/9 dalla lunga distanza . All’intervallo New York è già sul +25 (78-53) , e da quel momento in poi sostanzialmente la partita non c’è più, anche perché si raffredda la mano di Young (solo 1/9 al tiro dopo la prima frazione) e anche se la panchina prova a dare una mano – con i punti di LeVert, Terance Mann e Niang – i Knicks restano sempre saldamento in controllo.

Il miglior marcatore alla fine è Towns, che chiude in doppia doppia con 30 punti e 11 rimbalzi e un ottimo 10/15 al tiro, mentre Josh Hart - già leader all-time nella storia dei Knicks per triple doppie su singola stagione - sfiora di nuovo l'impresa e si ferma a un solo rimbalza di distanza (16 punti, 11 assist e 9 palloni recuperati sotto i tabelloni per lui). Anunoby conferma il suo periodo di gran forma con 24 punti e 20 li aggiunge Mikal Bridges, per una squadra che in serata non sembra sentire la mancanza di Brunson, il cui rientro - se tutto procede come atteso - è previsto per domenica contro i Suns (con i Knicks in back-to-back). Atlanta incassa il quinto ko nelle ultime sei e ora deve guardarsi le spalle dalla rimonta di Chicago, che insidia il suo ottavo posto.