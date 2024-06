Forse, dando retta alle voci che si erano diffuse nei giorni precedenti al Draft, Donovan Clingan un pensiero a finire nella top-3 delle scelte l’aveva anche fatto. In fondo, forte dei due titoli NCAA vinti nei suoi due anni a UConn, il centro originario di Bristol, Connecticut, poteva presentare un curriculum con pochi pari tra i colleghi in lizza per entrare in NBA. Non è successo e Clingan, alla fine, è stato chiamato con la 7° scelta dai Portland Trail Blazers. Poco male, anzi, perché la gioia di diventare un giocatore professionista è stata comunque grandissima. Una gioia che Clingan non ha potuto condividere con la mamma, scomparsa quando Donovan aveva solo 14 anni per via di un tumore al seno. E per celebrare il ricordo di Stacey in un momento così speciale, il nuovo giocatore dei Blazers ha scelto un modo molto particolare. La giacca indossata nell’evento al Barclays Center, infatti, era foderata all’interno con le foto della madre. “So che sta guardando giù, sorridendo, e so che è orgogliosa di me” ha dichiarato Clingan mostrando con orgoglio l’omaggio alla madre, “con queste foto è come se fosse qui con me, e sentire chiamare il mio nome questa sera è tutto ciò per cui ho lavorato nella mia vita fin qui”.