Dopo essere stato scelto dai Lakers con la 55° chiamata all’ultimo Draft, Bronny James potrà ora realizzare il sogno di giocare con papà LeBron. E in gialloviola Bronny indosserà la maglia numero 9, una scelta che ha reso orgoglioso un grande ex di casa Lakers ma che in realtà pare essere un omaggio che ha poco a che spartire con il basket e molto con la musica

Forse consapevole della pesante eredità paterna, c’è una cosa che Bronny James ha evitato fin dall’inizio della sua carriera cestistica: indossare il numero di maglia 23 come papà LeBron. A dire il vero, però, nella sua più recente avventura al college a USC Bronny aveva indossato il numero 6, proprio come il padre durante le quattro stagioni a Miami e brevemente anche ai Lakers. Ancora prima, nell’esperienza liceale a Sierra Canyon, Bronny aveva invece giocato con il numero zero. Arrivato ai Lakers, il figlio di LeBron si è visto costretto a trovare un nuovo numero, perché come noto il 6 è stato ritirato da tutta la NBA per rendere omaggio alla leggenda di Bill Russell dopo la sua scomparsa, mentre lo zero è risulta già occupato dal nuovo compagno Jalen Hood-Schifino. E Bronny ha deciso quindi di puntare sul 9, rendendo felice un grande ex di casa Lakers, anche se il senso della scelta parrebbe in realtà avere significati extra-cestistici.