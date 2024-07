Alla parata per il titolo NBA del 1977 a Bill Walton (allora leader dei Portland Trail Blazers, poi campione anche con i Celtics) qualcuno rubò la bicicletta, e il suo appello dal palco ai tifosi per riaverla è passato alla storia. Oggi una cosa simile è successa a Jaylen Brown, che il giorno della parata per le strade di Boston ha perso un anello. L'appello stavolta è arrivato sui social, e due tifosi si sono travestiti da eroi per un giorno. Meritandosi una gran ricompensa da parte del giocatore

Era iniziato tutto con due messaggi di Jaylen Brown sui social, il giorno dopo la parata per festeggiare il titolo NBA dei Celtics: “Offro un gran ricompensa a chiunque trovi l’anello che ho perso alla parata. Se lo trovate fatemelo sapere”, con un paio di foto dell’oggetto in questione, con la scritta “7UICE” (il suo brand personale) su un anello tempestato di quelli che appaiono piccoli diamanti. Ora, il lieto fine della vicenda, comunicato da Brown sempre via social: “Ce l’ho. Grazie a Luke e Adi. Ci vediamo alla cerimonia di apertura”. La ricompensa promessa, quindi, appare essere l’invito esteso da parte dell’MVP delle ultime finals ai due tifosi che gli hanno restituito l’anello di essere presenti al TD Garden la sera in cui gli anelli – quelli “veri”, quelli di campioni NBA – verranno consegnati ai Celtics, nella gara inaugurale della stagione. Ma non è finita qui: su Instagram Brown ha anche postato un video del momento in cui – cappuccio in testa e occhiali da sole neri a mascherarne il più possibile l’identità – il giocatore scende da un’auto nel mezzo del traffico di Boston, con un pallone autografato in mano e consegna palla e canotta n°7 ai due tifosi completamente increduli: “Un atto di gentilezza – dice riferendosi a quello compiuto dai due fan – è quello di cui abbiamo tutti bisogno”. Poi una rapida foto in posa e via. Tutto è bene quel che finisce bene. E Luke e Adi a fine ottobre hanno un appuntamento importante da segnare in calendario.