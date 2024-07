Neanche il tempo di celebrare la sua carriera da giocatore che per Kemba Walker è già arrivato il momento di cominciarne un’altra, sempre sul campo da gioco. Come annunciato dagli Charlotte Hornets, Walker entrerà nello staff del nuovo coach Charles Lee come allenatore specializzato nello sviluppo dei giocatori, mettendo a disposizione la sua esperienza per migliorare i tanti giovani nel roster degli Hornets. Walker, scelto alla numero 9 nel Draft del 2011 dagli allora Bobcats, ha giocato per otto stagioni a Charlotte diventandone il miglior realizzatore nella storia della franchigia a quota 12.009 punti, prima di lasciare la squadra nel 2019 per passare da Boston, New York e Dallas. Nell’ultima stagione ha giocato poco e non particolarmente bene con il Monaco in Francia, vincendo il titolo nazionale pur senza giocare anche per via di un ginocchio che negli ultimi anni non gli ha mai dato tregua. A soli 34 anni comincia così una nuova fase della carriera di Walker, che di Charlotte è anche recordman per triple segnate e minuti giocati, oltre a essere nella top-10 per assist (secondo), recuperi (terzo), partite (terzo) e rimbalzi (ottavo).