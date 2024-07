Giannis batte Doncic: Slovenia fuori dai Giochi

Al torneo preolimpico di Atene è andata in scena la supersfida tra la Grecia di Giannis Antetokounmpo e la Slovenia di Luka Doncic, in un duello tra due delle stelle più luminose della NBA. La partita però è durata ben poco, perché i padroni di casa della Grecia hanno preso il largo fin dal primo tempo vincendo per 96-68, eliminando la Slovenia e veleggiando verso la finale da giocare davanti al proprio pubblico

Doveva essere la supersfida tra Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, ma in realtà la partita tra Grecia e Slovenia è durata davvero pochissimo. Nella semifinale del torneo preolimpico di Atene che mette in palio un posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, infatti, i padroni di casa della Grecia hanno preso subito il controllo del match, volando sul 15-2 dopo meno di 5 minuti e toccando anche il +31 nel corso di una sfida davvero senza storia, conclusa col punteggio di 96-68. Il duello tra Giannis e Luka, di fatto, non è mai davvero cominciato, visto che il primo è potuto rimanere in campo appena per 20 minuti e 52 secondi nei quali ha accumulato 13 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e un eloquente +31 di plus-minus. Doncic, un po’ come tutta la Slovenia, ha faticato molto a trovare il ritmo giusto, chiudendo con 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist ma anche 10 palle perse, -17 di plus-minus, il 50% al tiro (7/14) e 2/6 ai liberi in 34 minuti. La Slovenia saluta così il sogno di partecipare alle seconde Olimpiadi consecutive dopo aver concluso quelle di Tokyo al quarto posto, mentre la Grecia ora attende la vincente tra la Croazia e la Repubblica Domenicana per conquistare uno dei quattro posto ancora vacanti per i Giochi Olimpici.