Reed Sheppard ruba la scena: che show con i Lakers

Tutti aspettavano Zaccharie Risacher e Alex Sarr, ma la terza scelta assoluta dell'ultimo Draft Reed Sheppard è stato il grande protagonista del primo giorno di Summer League a Las Vegas. Il prodotto di Kentucky ha infatti mostrato il meglio del suo repertorio nella sfida inaugurale con i Los Angeles Lakers di Dalton Knecht (25 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 5/11 dalla lunga distanza) e Bronny James (8 punti, 5 rimbalzi, 2 recuperi ma anche 3/14 al tiro di cui 0/8 da tre e 3 palle perse), vinta comodamente dai Rockets per 99-80. Sheppard ha incantato con il suo stile di tiro tecnicamente perfetto, realizzando 4 delle 6 triple tentate per chiudere con 23 punti (top scorer di squadra), 4 rimbalzi, 5 assist, un recupero e 3 stoppate in quasi 30 minuti di gioco, con un eloquente plus-minus di +21 mentre è rimasto in campo. In un momento in particolare Sheppard ha messo nel mirino Knecht in uno contro uno e lo ha fatto "ballare", mandandolo fuori giri con un grande crossover prima di concludere a centro area con il tiro in avvicinamento, provocando gli "ooooh" del pubblico di Las Vegas che ha gremito il Thomas & Mack Center come sempre accade quando ci sono i Lakers (e questa volta in particolare per la presenza di Bronny James). Dopo questa vittoria, i Rockets affronteranno gli Wizards di Alex Sarr nella sfida tra seconda e terza scelta assoluta dell'ultimo Draft.