Il weekend di gare a Las Vegas ha lasciato in eredità tre schiacciate una più bella dell'altra, perché di certo in Summer League gli "atletoni"non mancano. Zhaire Smith, con la maglia dei Cleveland Cavaliers, Andre Jackson con quella dei Milwaukee Bucks e Keshad Johnson con quella dei Miami Heat ognuno a suo modo si sono candidati a essere ricordati per la schiacciata dell'estate 2024. Giudicate voi

Tre nomi, e tre giocatori, per certi versi diversi tra loro ma accomunati, in questa estate 2024, da un unico sogno: mettersi in mostra in Summer League e trovare il proprio spazio nella NBA. Zhaire Smith nella lega c’è entrato addirittura nel lontano 2018, e anche dalla porta principale: 16^ scelta assoluta al Draft 2018 per i Phoenix Suns, che però lo hanno scambiato immediatamente spedendola a Philadelphia per mettere le mani su Mikal Bridges. Ai Sixers però Smith ha giocato soltanto 13 gare in due anni e da allora di lui in NBA si sono perse le tracce. A Las Vegas sta giocando con la maglia dei Cleveland Cavs e nella gara contro Milwaukee ha piazzato una di quelle schiacciate in transizione sulla testa di un difensore che in America chiamano “game-stopper”, da far interrompere il gioco e fermare la partita.

Proprio nel roster di Milwaukee però si trova anche un’altra scelta al Draft, svolta più recente (n°36 nel 2023): Andre Jackson Jr., visto spesso in rotazione al fianco di Antetokoumpo e compagni nella sua annata da rookie la scorsa stagione, chiusa con 57 gare e 10 minuti di gioco (saliti a 12 nelle 5 gare di playoff disputate). Lui, nella gara contro i Bulls della matricola Matas Buzelis, ha messo in mostra tutte le sue dote atletiche con una schiacciata in tap-in a rimbalzo offensivo ad altezze proibitive per chiunque altro.