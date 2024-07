Jaylen Brown è stato uno dei protagonisti di questa estate, prima vincendo il premio di MVP delle Finals nel successo dei Boston Celtics e poi con la sua esclusione da Team USA per i Giochi Olimpici anche dopo il forfait di Kawhi Leonard. Avendo così tanto tempo libero a disposizione, Brown era presente a Las Vegas a bordo campo per la sfida tra i suoi Celtics e i Los Angeles Lakers in Summer League, vinta dai biancoverdi per 88-74 grazie ai 22 punti e 8 rimbalzi del portoghese Neemias Queta. Dall’altra parte Bronny James ha vissuto un’altra serata difficile, chiudendo con 2 punti, 3 rimbalzi, 1 assist, 2 palle perse e 3 falli segnando solo 1 dei 5 tiri tentati, aggiungendo un altro 0/3 dalla distanza al suo magro bottino estivo (finora 0/15 dall’arco in maglia Lakers). Durante una pausa, le telecamere di NBCS Celtics hanno inquadrato Brown, accompagnato per l’occasione dalle giocatrici WNBA Kysre Gondrezick (sua attuale compagna) e Angel Reese. Mentre parlava con Gondrezick, dal labiale di Brown si può capire che dice "Non penso che Bronny sia un pro", mettendo quindi in dubbio che il figlio di James sia un giocatore da NBA. Quando Gondrezick risponde "Penso che sicuramente andrà a giocare in G-League", Brown risponde con una smorfia "Non credo, per via del suo cognome sarà nel roster dei Lakers", gettando quindi un’altra ombra sul “trattamento privilegiato” del quale godrà Bronny essendo figlio di LeBron James.