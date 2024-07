Le Olimpiadi di Parigi prossime al via sono forse il palcoscenico per eccellenza per ogni atleta. Un palcoscenico che conosce molto bene Kevin Durant, la superstar dei Phoenix Suns e di Team USA che con la nazionale USA nella sua carriera ha già vinto 3 medaglie d’oro e che in Francia punta alla quarta, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del basket americano. Eppure, nel nuovo spot ideato da Nike che lancia le grandi star dello sport mondiale verso la kermesse parigina, il volto di Durant non compare. Ci sono – se restiamo solo alla pallacanestro – quelli di LeBron James e Victor Wembanyama, di A’ja Wilson e Sabrina Ionescu, perfino quello del compianto Kobe Bryant, ma non quello di Durant, che oltre a essere stato l’MVP dell’ultimo torneo di basket olimpico (a Tokyo) detiene tutta una lunga serie di record olimpici per USA Basketball – dal totale di punti segnati (435) alla media punti (19.8), fino al numero di canestri segnati dal campo (146), da tre punti (74) e dalla lunetta (69). Insomma, Durant sembrerebbe essere il fiore all’occhiello tra gli atleti USA nella pallacanestro, eppure quello che è (anche) il suo sponsor lo lascia fuori dalla vetrina di uno spot costruito attorno al claim “Winning Isn’t for Everyone” (Vincere non è per tutti) e che esaltando l’ossessione e la ferocia determinazione dei campioni ritratti pone ripetutamente un quesito provocatorio: “Am I a bad person?” (Sono una brutta persona?). Lo stesso slogan ripreso da Durant nella sua storia su Instagram con cui sembra faticare ad accettare la sua esclusione dal gotha dei grandi sportivi mondiali.