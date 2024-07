Sarebbe una valutazione record, la più alta di sempre nella storia dello sport USA. Cifra che serve a coprire i costi di acquisto della franchigia e quelli di costruzione di una nuova arena. Ma siccome "Las Vegas è un unicorno", invece che spaventare gli investitori i numeri sembrano scatenare un'asta che vede tra i protagonisti anche LeBron James

Non è cosa di tutti i giorni la nascita di una nuova franchigia nello sport USA. In NBA non accade dal 2004 (Charlotte), nel football NFL dal 2002 e nel baseball dalla fine degli anni ’90. Per questo, le indicazioni di Adam Silver sulla possibile espansione NBA a 32 squadre hanno attirato l’attenzione di tutti, soprattutto perché una delle due città favorite nell’accogliere una nuova squadra è Las Vegas. La città del Nevada sta diventando sempre più una delle capitali dello sport USA (oltre che una delle destinazioni turistiche più gettonate al mondo): ha ospitato l’ultimo Super Bowl, ha accolto una squadra di football (i Raiders, una volta a Oakland), vuol fare lo stess col baseball (e con gli As), può sfoggiare i campioni in carica nell’hockey (i Golden Knights) e nel basket femminile della WNBA (le Aces). E ora vuole la NBA, e la NBA vuole Las Vegas. Un matrimonio che si consumerà a un prezzo mai visto prima, dicono gli analisti finanziari: per aggiudicarsi la franchigia – compresi i costi di costruzione di una nuova arena di proprietà – si dovrà sborsare una cifra attorno ai 7 miliardi di dollari, la valutazione più alta mai ottenuta da una squadra professionistica americana.

Franchigia più arena: i costi sono stratosferici I Boston Celtics - recenti campioni NBA, da pochissimo in vendita – hanno una quotazione di circa 5.1 miliardi di dollari. Normale allora pensare che per aggiudicarsi la franchigia il gruppo di investitori interessato a portare la NBA a Las Vegas debba prevedere una spesa tra i 4 e i 5 miliardi di dollari. La costruzione dell’arena impone almeno un altro miliardo e mezzo (il prezzo stimato per lo studio del baseball, per strappare gli Athletics a Oakland), forse addirittura due. “Las Vegas è un unicorno”, dice chi analizza i mercati, ed è per questo che il prezzo totale potrebbe toccare i 7 miliardi di dollari, più anche di quanto pagato nella Capitale, a Washington, per i Commanders della NFL (franchigia più stadio). Un prezzo che però non sembra spaventare gli investitori. leggi anche Espansione NBA: Silver cita Seattle e Las Vegas