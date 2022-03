Espansione a Las Vegas e Seattle: LeBron coinvolto

Sono passati 18 anni dall’ultima volta che la NBA ha aggiunto una squadra al proprio campionato: era il 2004 e la squadra di Charlotte, allora chiamata Bobcats, fece il proprio ingresso nella National Basketball Association. Da quel giorno in poi, complice anche lo spostamento dei Seattle Supersonics a Oklahoma City per diventare i Thunder, si è parlato molto spesso di una possibile ulteriore espansione della lega, in primis per riportare una franchigia in un mercato di riferimento come Seattle. Ma qualcosa sta effettivamente per muoversi: secondo quanto detto da Bill Simmons di The Ringer nel suo podcast, avrebbe delle informazioni "dall’interno" su una possibile espansione anche a Las Vegas oltre che nello stato di Washington. "Penso che la lega si espanderà a Vegas e a Seattle, e nel primo caso sarà coinvolto il Fenway Sports Group che ha già il Liverpool, ha comprato i Penguins e gira attorno a diverse squadre NBA ormai da tempo" ha detto Simmons. E nel FSG ha delle quote di minoranza anche LeBron James, motivo per il quale fare 2+2 diventa pressoché immediato: "Se dovessi scommettere su un scenario futuro, è che LeBron verrà coinvolto con l’avvio di quella franchigia, facendolo diventare il volto di riferimento della squadra" ha continuato Simmons. "LeBron vuole essere il proprietario di una franchigia, vuole guidare una di quelle squadre. È già successo con Jordan e penso che la lega voglia fare lo stesso con LeBron. Non so come funzionerà dal punto di vista cestistico, non so se farà in tempo a giocare per quella squadra o se ci giocherà per due anni per poi entrare nel gruppo di proprietari, ma terrei d’occhio quella situazione a Vegas".