Tatum e una voce da far sentire

“Gliel’ho detto spesso: avrei dovuto far sentire di più la mia voce in pubblico” ha rivelato Tatumnell’intervista parlando dei momenti in cui Brown è stato coinvolto da voci più o meno fondate di una possibile trade che l’avrebbe potuto portare altrove. “Ho sempre detto: io non mi faccio coinvolgere in questioni di mercato, e infatti non sono mai andato dal front office dei Celtics a fare richieste o a dare indicazioni”. Nel caso del compagno, MVP delle ultime Finals, però, l’ex Duke crede che avrebbe potuto e dovuto fare di più: “Avrei dovuto essere più chiaro e dichiararlo pubblicamente: no, non vogliamo nessun altro giocatore, vogliamo solo Jaylen Brown”. Ad ogni modo, pur in assenza di un intervento diretto da parte di Tatum, i Celtics non hanno mai davvero provato a scambiare Brown per qualche altro giocatore e la storia, così come il campo, ha infine dato ragione a Brad Stevens e soci. Con buona pace di Tatum e dei suoi rimorsi postumi.