La sfida tra Francia e Giappone è stata anche la sfida tra il giocatore di basket più alto delle Olimpiadi, Victor Wembanyama, contro il più basso, Yuki Togashi. Quando i due si sono incrociati in campo la differenza è stata straniante, ma in ogni caso i padroni di casa hanno avuto bisogno di un miracolo nei tempi regolamentari per forzare l'overtime, nel quale poi Wemby ha realizzato 8 dei suoi 18 punti portando la Francia alla vittoria

Il basket è una questione di centimetri, sia quelli da conquistare in campo che quelli che separano i giocatori in altezza. Già solo una differenza di 10 centimetri di altezza tra un giocatore e l'altro viene considerato un "mismatch", ma come giudicare allora una differenza di mezzo metro? Nella sfida tra Francia e Giappone valida per il gruppo B del torneo olimpico di pallacanestro, è andata in scena la "sfida" tra il giocatore più alto della competizione, Victor Wembanyama (222 centimetri di altezza), e quello più basso, il giapponese Yuki Togashi, alto appena 167 centimetri. Una differenza che ha dato vita a un effetto straniante in campo, come se un bambino a un certo punto fosse entrato sul parquet per sfidare un adulto.