C’è chi sogna di schiacciare o di stoppare Victor Wembanyama nel corso della sua carriera, e c’è chi come D’Angelo Russell invece non vede l’ora di fargli passare sopra uno dei suoi classici floater per evitare di essere fermato da un giocatore per cui nutre grande rispetto. Il playmaker dei Los Angeles Lakers, con una inedita capigliatura bionda, è intervenuto nello show Run Your Race e in una clip pubblicata online lo si vede fare grandi complimenti a Wembanyama, sostenendo che avrebbe dovuto vincere tutti i premi individuali della stagione. "Sarebbe dovuto essere Rookie dell’Anno, Difensore dell’Anno, Più Migliorato, All-NBA, anche MVP" ha detto DLo con una evidente iperbole, visto che per vincere il premio di Most Improved Player bisogna essere, logicamente, almeno al secondo anno di NBA. Un modo comunque per dire che il numero 1 dei Lakers ha grande considerazione del numero 1 dei San Antonio Spurs, che in futuro dopo l’esperimento con Chris Paul potrebbero aver bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Russell.