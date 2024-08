Lo strano “tour” italiano di Jimmy Butler prosegue e la stella degli Heat, dopo una sessione d’allenamento al PalaBarbuto, è sceso in campo con la Next Step Basket di Rapallo. E questa volta Jimmy non si è limitato a qualche esercizio in solitaria, chiedendo e ottenendo di giocare in un 5 contro 5 insieme ai ragazzi della squadra

Nel giro di una settimana Jimmy Butler si è impegnato in una risalita della penisola e, dopo lo stop al PalaBarbuto di Napoli di una settimana fa, ha deciso di dedicare un’altra giornata delle sue vacanze italiane al basket. Questa volta la stella di Miami è scesa in campo a Rapallo, dove non solo si è allenata, ma ha anche giocato con i ragazzi della Next Step Basket. Tre partite 5 contro 5 al meglio dei 21 per Butler e per i suoi emozionatissimi compagni e avversari, che hanno raccontato di un Jimmy più che mai loquace e battagliero. Non una novità, per chi è abituato a vederlo giocare ormai da oltre dieci anni in NBA con un’energia e una determinazione che hanno pochi paragoni in tutta la lega. Energia e determinazione che ora Butler potrebbe anche portare in altre palestre italiane, resta solo da attendere la sua prossima mossa.