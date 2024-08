La data fatidica, il 6 agosto , è passata e Lauri Markkanen è ancora ai Jazz . Era quello il limite temporale entro cui il finlandese, avrebbe potuto essere scambiato . Il contratto che lo lega a Utah , infatti, è passibile di rinnovo proprio da quella data, e in caso di firma su un nuovo accordo , che ora pare imminente , Markkanen non potrà essere scambiato per i successivi sei mesi . E siccome la chiusura dei trasferimenti per la prossima stagione NBA è fissata per il 6 febbraio 2025 , di fatto l’ex Bulls e Cavs è fuori dal mercato . Secondo quanto riportato da Shams Charania di “The Athletic”, poi, l a sottoscrizione di un nuovo contratto tra Markkanen e i Jazz sarebbe questione di giorni, anzi di ore .

A Salt Lake City per il futuro, o almeno per la prossima stagione

Le voci, in questo senso, parlavano chiaro. L’approdo di Markkanen in una nuova squadra, con Golden State sempre in prima fila, era considerato complicato per via delle richieste dei Jazz e soprattutto per via della volontà del giocatore di rimanere a Salt Lake City. E ora la volontà di Markkanen di continuare a essere la stella di Utah dovrebbe venire ricompensata da un ricco contratto che lo legherà ai Jazz per gli anni a venire, togliendolo dal mercato almeno per tutta la stagione 2024-25 a causa delle restrizioni descritte poco fa. Secondo Charania la firma potrebbe arrivare nella giornata odierna, e allora si avrà la certezza assoluta che Markkanen, almeno per il prossimo anno, ma più probabilmente anche per quelle successive, rimarrà il beniamino dei tifosi che affollano il Delta Center.