A ripescare la squadra dal buco profondo in cui era caduta per oltre trenta minuti contro la Serbia ci hanno pensato loro, e in qualche modo era inevitabile che fosse così. Perché che LeBron James e Steph Curry fossero i due leader della spedizione parigina di Team USA era chiaro a tutti fin dal giorno delle convocazioni. Non c’era stato nemmeno il bisogno di esplicitarlo, perché chiunque, dentro e fuori dal gruppo poi partito per la Francia, ne era al corrente. E i due, salvo sorprese clamorose all’ultima avventura con la maglia della nazionale, hanno fatto esattamente ciò che viene chiesto a dei leader. Curry, 36 punti di cui 20 segnati nel difficilissimo primo tempo, e LeBron James, autore di una sontuosa tripla doppia da 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, si sono presi sulle spalle la squadra nei momenti decisivi, dimostrando ancora una volta perché i loro nomi siano già nei libri di storia del basket. E, da veri leader, poco dopo aver smaltito l’euforia per la vittoria in volata, erano già concentrati sull’obiettivo successivo. Per mettersi al collo la medaglia d’oro, infatti, toccherà vincere la finale con i padroni di casa della Francia. E allora sia James cheCurry hanno voluto mandare un messaggio chiaro ai compagni: ci serve ancora una vittoria. LeBron l’ha fatto su X con un tweet il più sintetico possibile, Steph ha preferito taggare il resto di Team USA su Instagram. Due modi di dire la stessa cosa, due leggende che non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo sul più bello. La Francia, e anche il resto dei compagni