Gallinari: "L'obiettivo è un altro anno in NBA"

Arrivati alla fine di agosto, Danilo Gallinari non ha ancora trovato una nuova squadra in NBA, ma l’obiettivo rimane quello di rimanere negli Stati Uniti: "C’è ancora tempo per il mercato, può succedere tutto in qualsiasi momento. Miami? Ci sono altri free agent, si decide più avanti. L'importante è che sia un club competitivo" ha detto a La Repubblica

Tra i giocatori attualmente ancora senza contratto spicca il nome di Danilo Gallinari, che a 36 anni appena compiuti è ancora a caccia di una nuova squadra per la sua 17^ stagione in NBA. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, l’azzurro ha confermato che l’obiettivo è ancora quello di rimanere negli Stati Uniti anche per la prossima stagione: "C’è ancora tempo per il mercato, può succedere tutto in qualsiasi momento. Miami? Non è ancora il mio momento, ci sono altri free agent e si decide più avanti. Potrebbe essere ovunque, purché sia un club competitivo". Dopo aver giocato per Washington, Detroit e Milwaukee nell’ultima stagione, l’azzurro ha confermato il suo impegno per la nazionale italiana ("Tengo particolarmente alla maglia azzurra, Pozzecco può contare su di me") ma ha allontanato il possibile ritorno in Europa. "Ora c’è l'NBA. A lungo termine è meglio non pensare troppo".