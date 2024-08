Anche un contratto come quello di Jalen Brunson (che lo pagherà 157 milioni di dollari per i prossimi 4 anni) può essere considerato un affare per la squadra che lo firma. L'ex Villanova, infatti, ha concesso un abbondante "sconto" ai New York Knicks, ma sono tante le squadre che in estate o negli ultimi anni hanno "spuntato" a prezzi quasi da saldo giocatori fondamentali per le loro rotazioni. Ecco chi sono per "Bleacher Report" i 13 affari migliori al via della prossima stagione