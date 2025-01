Sky Sport sarà a Parigi per seguire la doppia sfida tra San Antonio Spurs e Indiana Pacers per i Paris Games 2025. L'attrazione numero uno (e non solo per il suo numero di maglia): Victor Wembanyama. Che ritorna nella capitale francese e nasconde 10 biglietti in giro per cinque città francesi per dare l'opportunità ai suoi tifosi di vederlo giocare con la maglia degli Spurs nel suo primo ritorno in patria dopo le Olimpiadi estive

Ormai manca poco, una manciata di giorni, e poi Victor Wembanyama farà il suo ritorno a "casa". Gli NBA Paris Games 2025, infatti, prevedono l'arrivo nella capitale francese degli Indiana Pacers e, soprattutto, dei San Antonio Spurs guidati dal talento transalpino che proprio a Parigi, con la maglia del Metropolitain 92, si è messo in mostra prima dello sbarco in NBA. Un appuntamento - doppio: prima giovedì 23 alle ore 20, poi sabato 25 alle 18, entrambe le sfide in diretta su Sky Sport - che Wembanyama attende con grande trepidazione, come testimonia anche l'ultima trovata del n°1 nero-argento in vista della sua trasferta francese. "Non posso tornare nella capitale senza darvi l'occasione di venire a vedermi giocare", ha scritto sui suoi social media. "Domani [oggi, 19 gennaio] a partire dalle ore 12, lascio nascosti 5 QR Code in giro per cinque città diverse: Parigi, Lione, Lille, Marsiglia e Bordeaux. Due biglietti per ogni città. State in guardia!". Insomma, una vera e propria caccia al tesore con in palio la chance di poter entrare alla Accor Arena di Parigi per ammirare da vicino il nuovo fenomeno del basket NBA e dei San Antonio Spurs. E l'ennesima dimostrazione - dopo l'incontro coi fan a Washington Square Park, nel cuore di New York, per giocare a scacchi assieme - che Wembanyama ha già capito come dialogare con i suoi fan di tutto il mondo sfruttando le potenzialità infinite del web e del mondo dei social network.