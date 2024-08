Nessuno, in tutta la NBA, l’anno prossimo guadagnerà più di Steph Curry, che per scendere in campo con i suoi Warriors si metterà in tasca oltre 55.7 milioni di dollari. Ma evidentemente non basta: Golden State vuole tenersi stretta il suo campione e ha aggiunto un ulteriore anno all’accordo con Curry, estendendolo alla stagione 2026-27. Per una cifra non indifferente: 62.6 milioni di dollari. Dopo aver firmato un contratto quadriennale nell’agosto 2021, Curry avrebbe iniziato il prossimo campionato con ancora due stagioni prima della naturale scadenza: che adesso è invece rimandata al 2027, quando il giocatore avrà 39 anni. Reduce da un’annata – la 15^ della sua carriera, tutte sulla Baia – da 26.4 punti con quasi il 41% da tre punti e anche 5.1 assist e 4.5 rimbalzi a partita, Curry è stato anche uno dei protagonisti dell’oro olimpico di Team USA a Parigi, con due gare leggendarie in semifinale e finale. E il fatto che non dia segni di rallentamento dal punto di vista del suo rendimento devono aver convinto Mike Dunleavy e il front office di Golden State a far di tutto pur di legarsi “a vita” con il loro n°30.