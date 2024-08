Il neo-acquisto dei Knicks (assieme all'allenatore dei Jazz Will Hardy) sugli spalti degli US Open per fare il tifo per Francis Tiafoe. Che però (quasi) sfiora l'incidente diplomatico andando sì ad allenarsi con una maglia dei Knicks... ma con quella di Jalen Brunson. La divertente spieazione del tennista americano

Francis Tiafoe oggi è atteso al terzo turno dei suoi US Open in una sfida tutta stelle-e-strisce contro Ben Shelton. Ma il giocatore, anche n°10 al mondo lo scorso anno, ha già fatto notizia almeno un paio di volte – sempre per le sue ben note “connessioni” al mondo NBA. La prima al termine del suo match di secondo turno contro Alexander Shevchenko quando, dopo la vittoria, è andato a salutare sugli spalti il nuovo acquisto dei Knicks Mikal Bridges (accompagnato sugli spalti degli US Open anche dall’allenatore degli Utah Jazz Will Hardy). La seconda, però, è quella che ha fatto più discutere, perché Tiafoe – che da sempre ama allenarsi con diverse canotte NBA – prima del match contro Shevchenko aveva sfoggiato sì una maglia dei Knicks ma non quella di Bridges – bensì quella di Jalen Brunson. “Beh, Jalen a New York è quasi più famoso di JAY-Z”, si è (quasi) giustificato il tennista americano, che in realtà ha spiegato nel dettaglio come sono andate le cose: “Mikal (Bridges) mi aveva mandato un SMS facendomi sapere che sarebbe venuto a vedere la partita. Solo che io non sono un mattiniero, uno che ama alzarsi presto: appena sveglio, l’altro giorno, ho indossato la prima canotta che ho trovato e sono andato ad allenarmi. Solo quando me la sono tolta ho pensato: ‘Ops, è quella di Brunson…’”.