All’inizio della nuova stagione NBA manca poco più di un mese, mentre ne mancano circa otto per arrivare alle Finals che assegneranno il titolo 2025. Eppure, da qualche parte, si è già in clima da finale e, per qualcuno, è già tempo di mettere in mostra tutta la voglia di rivincita covata nelle ultime settimane. Lo spunto è nato con l’intervista concessa da Jayson Tatum a Jimmy Fallon nel suo “Tonight Show” qualche giorno fa e in cui il fresco campione NBA si era lanciato in diversi pronostici sulla prossima stagione. Tatum, tra le altre cose, aveva dichiarato di aspettarsi un rematch tra Celtics e Mavs il prossimo giugno. Tanto è bastato per stuzzicare il grande ex della sfida, che come spesso ha fatto in passato, ha provato a rispondere con una provocazione social.