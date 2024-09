La carriera di Bruce Brown, dopo aver toccato il punto più alto con il titolo NBA 2023 ai Denver Nuggets - di cui è strato la pedina più determinante dalla panchina - continua a essere contraddistinta dalle difficoltà e dalla sfortuna. Raccolti i frutti di quella splendida stagione firmando un ricco contratto triennale con gli Indiana Pacers, Brown si è visto ceduto da Indiana a Toronto nello scambio con Pascal Siakam. E ora - dopo la notizia di un'operazione in atroscopia al ginocchio destro a cui ha dovuto sottoporsi - ai Raptors non potrà essere in campo al via della prestagione, ancora convalescente. Il team medico di Toronto, infatti, rivaluterà il giocatore solo tra tre settimane, ovvero circa a metà della preseason: in dubbio quindi che Brown possa quindi essere pronto e in condizione per scendere in campo alla prima partita stagionale, che i Raptors contro Cleveland il 23 ottobre. Brown sarà in scadenza di contratto al termine della stagione, che per lui quindi assume un valore importante per continuare a restare ad alto livello nella lega.