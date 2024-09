Quando nell’estate del 2023 Memphis metteva sotto contratto Derrick Rose la premessa della scelta era abbastanza chiara: privi della loro stella Ja Morant a causa della squalifica che avrebbe tenuto fermo il giocatore per tutta la prima parte di stagione, i Grizzlies vedevano nell’ex MVP un potenziale sostituto in campo e una presenza rassicurante nello spogliatoio. L’annata, in Tennessee, è però andata molto peggio del previsto, anche a causa di una impressionante sequela di infortuni, tra cui proprio quello dell’ex Chicago e New York. In maglia Grizzlies, Rose ha disputato solo 24 partite, non riuscendo mai a scendere in campo per cinque gare consecutive, raggranellando statistiche assai modeste: 8 punti e 3.3 assist in 16.6 minuti di media. E ora, a una decina di giorni dal training camp, è arrivata una notizia non proprio a sorpresa: l’avventura di Rose a Memphis è già finita.