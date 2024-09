"Perché le nazionali europee hanno fatto enormi progressi e sono pronte a superare gli Stati Uniti". "Perché LeBron James non ci sarà più. E così neppure Kevin Durant e Steph Curry". Il leggendario centro medaglia d'oro olimpica ad Atlanta 1996 non ha troppa fiducia sui destini futuri per la nazionale a stelle e strisce

La notizia rimbalza dalla Germania, dalle pagine di “Sport Bild” per la precisione, e forse al di fuori dei (suoi) confini Shaquille O’Neal si sente più libero di dire quel che pensa. Ad esempio che “Team USA non vincerà la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2028” (che peraltro si disputeranno a Los Angeles, in casa, e si tratterebbe di doppia disfatta). Il suo ragionamento è logico: “Venti anni fa gli Stati Uniti erano anni luce avanti sul resto della competizione. Oggi non è più così, e le avversarie europee sono pronte a superare Team USA”. Che, va ricordato, alle Olimpiadi non perde dal 2004, e con quella di Parigi ha messo in bacheca il quinto oro consecutivo. Le cose potrebbero cambiare a L.A., dice Shaq, dove i grandi vecchi non ci saranno più: “Non ci sarà più LeBron James, e nemmeno Kevin Durant e Steph Curry. Probabilmente non ci sarà neppure Joel Embiid.