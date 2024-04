29/29

Pur evidentemente rispettando l'opinione di O'Neal, diventa difficile pensare che quella squadra di Barcellona 1992, con tutti i suoi membri al massimo della carriera (tranne nel caso di Larry Bird) avrebbe potuto perdere con chiunque, anche una squadra di altissimo profilo come quella del 1994. Su una cosa Shaq però ha sicuramente ragione: "Per noi è stato facilissimo vincere l'oro, uno scherzo. Ma per quelli di oggi non sarà così, nonostante il ritorno di LeBron e tutti gli altri il gap è molto, molto ridotto". Il futuro Dream Team di Parigi 2024 è avvisato

IL POSSIBILE ROSTER DI TEAM USA A PARIGI 2024