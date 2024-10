Nel primo allenamento stagionale, a Nashville, dove i Grizzlies hanno dato il via al loro training camp, la squadra di coach Taylor Jenkins perde subito un protagonista: uno stiramento al bicipite femorale mette fuori gioco Jaren Jackson Jr. per tutta la preseason e forse per il debutto stagionale. Non il modo migliore di iniziare una nuova annata dopo quella appena passata, pesatemente condizionata dai guai fisici a tutti i giocatori del roster

“Pensiamo sia uno stiramento” . Ormai coach Taylor Jenkins ci è abituato. Gli infortuni, nell’ultima annata, hanno condizionato così tanto la stagione dei suoi Grizzlies che l’allenatore di Memphis non ha neppure atteso il parere del suo staff medico nell’aggiornare la stampa sulle condizioni fisiche di Jaren Jackson Jr. , che ha dovuto abbandonare il primo allenamento stagionale dopo aver sentito un fastidio al bicipite femorale . Il giocatore adesso verrà sottoposto ai consueti approfondimenti per determinare l’ entità dell’infortunio : probabile debba saltare tutte le gare di preseason e ora la sua presenza potrebbe anche essere in dubbio per il debutto stagionale contro Utah del 23 ottobre. Difensore dell’anno al termine della stagione 2022-23 , Jackson Jr. è un pezzo fondamentale del nuovo quintetto base dei Grizzlies che accoglie al suo fianco, sotto i tabelloni, la matricola Zach Edey , e che potrà finalmente contare a tempo pieno anche su Ja Morant (solo 9 gare disputate per lui lo scorso anno) Marcus Smart (assente in 62 delle 82 partite) e Desmond Bane (40 gare saltate).

L’infortunio di “JJJ” - che può modificare i cinque iniziali di coach Jenkins per il via della stagione - va a sommarsi a quelli dei due giovani talenti GG Jackson (fuori per due mesi) e Vince Williams (da rivalutare al via della stagione): e dopo un'annata maledetta, che ha visto Memphis stabilire il nuovo record NBA per numero di gare saltate per infortuni dai propri giocatori (oltre 500 in totale), il nuovo campionato dei Grizzlies non inizia certo sotto la miglior stella.