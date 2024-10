Viene da Cleveland, vive a Los Angeles e ora lo si può trovare al campo di allenamento dei Lakers a El Segundo. LeBron James? No. Parliamo di DJ Meel, l’artista che proprio LeBron sembra aver voluto a tutti i costi per allietare– prima e dopo gli allenamenti – il training camp dei gialloviola. “Me l’ha chiesto LeBron – ha raccontato il neo-allenatore JJ Redick – e ha me il feeling piace. Non so se è una cosa temporanea o se a tempo indefinito”, ha confessato il coach dei Lakers. Ma la presenza di DJ Meel al centro allenamento dei Lakers non è di sicuro passata inosservata: durante un’intervista Anthony Davis ha interrotto la sua risposta sorpreso dalla inusuale scelta musicale del DJ gialloviola. “È Sam Cooke, la canzone fa parte della colonna sonora di ‘Animal House’ [era Twistin’ the night away’, per i curiosi, ndr]”, hanno spiegato i media di L.A. a Davis, visibilmente divertito.